Минсвязи выпустило новую марку из серии "Достижения белорусской медицины"

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации выпустило в обращение почтовую марку "Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии" из серии "Достижения белорусской медицины", сообщили БЕЛТА в Минсвязи.

В основе марки и на конверте "Первый день" - логотип Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, в сотрудничестве с которым подготовлен проект.

Номинал марки "А" соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Беларуси. Марка печаталась в Бобруйской укрупненной типографии имени А.Т.Непогодина, тираж - 40 тыс.

Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии - многопрофильный лечебный и научный центр, один из крупнейших в Беларуси. Создан на базе 9-й городской клинической больницы.-0-