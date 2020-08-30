Минсвязи выпустит четыре почтовые марки из серии "Шедевры живописи из музеев Беларуси"

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30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 31 августа выпускает в обращение четыре почтовые марки из серии "Шедевры живописи из музеев Беларуси", сообщили БЕЛТА в Минсвязи. Марки печатались в Бобруйской укрупненной типографии им.А.Т.Непогодина. Дизайн почтовой продукции - Евгении Бедоник. "Марки печатались также на двух малых листах. При изготовлении одного из них использованы послепечатные технологии: термическое тиснение металлизированной фольгой золотистого цвета и рамочная перфорация", - отметили в Минсвязи. Малые листы напечатаны с логотипом Национального художественного музея Беларуси, в сотрудничестве с которым подготовлен проект. В день выпуска почтовых марок в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!