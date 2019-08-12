Минсвязи выпустит конверт с маркой ко Дню белорусской письменности в Слониме

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси 19 августа выпустит в обращение конверт с оригинальной маркой "День белорусской письменности", сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Белпочта".

На конверте - изображения Спасо-Преображенского собора, костела Святого Апостола Андрея, здания железнодорожного вокзала станции Слоним, эмблема Дня белорусской письменности, герб города. В основе марки - вид на старый Слоним с изображениями книги и чернильницы.

Номинал марки "А" соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Беларуси.

Специальное памятное гашение пройдет 1 сентября в отделении почтовой связи №9 Слонима.

День белорусской письменности - национальный белорусский праздник. Отмечается с 1994 года в первое воскресенье сентября. Центром праздника становились разные города: Полоцк (трижды), Туров (дважды), Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль (дважды), Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Щучин, Рогачев, Иваново. XXVI День белорусской письменности в 2019 году принимает Слоним.-0-