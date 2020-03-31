Минсвязи выпустит марки из серии "Миксомицеты"

31 марта, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 6 апреля выпустит в обращение почтовые марки из серии "Миксомицеты", сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Белпочта".
Проект подготовлен в сотрудничестве с Институтом экспериментальной ботаники им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси и Ботаническим институтом им.В.Л.Комарова Российской академии наук. Фото подготовил Евгений Мороз. Дизайн разработала Марина Юрчик.
Марки изготовили в РУП "Бобруйская укрупненная типография им.А.Т.Непогодина". Тираж составит 36 тыс. Марки также печатались в малом листе (тираж - 8 тыс.).
В день выпуска марок в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул.Московская, 16) будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".
Миксомицеты, или слизевики - группа близких к грибам организмов, которая во многих системах рассматривается как самостоятельный отдел. Эти миниатюрные организмы малоизвестны из-за своих небольших размеров и скрытного образа жизни. Миксомицеты поселяются во влажных местах в лесу, на отмерших листьях, древесине, коре деревьев, на старых заборах. Наравне с грибами и бактериями они активно участвуют в разложении органических остатков и формировании почвенного субстрата, пригодного для растений.-0-