Минсвязи выпустит марку к 100-летию со дня рождения Андрея Макаенка

3 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 6 февраля выпустит в обращение почтовую марку "100 лет со дня рождения Андрея Макаенка", сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Белпочта".
Проект подготовлен в сотрудничестве с Государственным музеем истории белорусской литературы. Дизайн разработала Елена Медведь, художник - Татьяна Дольская.
Номинал "Н" соответствует тарифу на пересылку международной простой почтовой карточки неприоритетной. Марка печаталась в Бобруйской укрупненной типографии им. А.Т.Непогодина. Тираж составит 35 тыс.
В день выпуска марки в отделении связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул.Московская, 16) будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".
Андрей Макаенок - драматург, сценарист, народный писатель БССР (1977 год). Его пьесы ставились театрами разных стран, по ним снято множество фильмов.-0-