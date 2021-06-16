Минсвязи выпустит марку "РНПЦ "Кардиология"

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 17 июня выпускает в обращение почтовую марку "Республиканский научно-практический центр "Кардиология" из серии "Достижения белорусской медицины", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт РУП "Белпочта".

Марка печаталась в РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А.Т.Непогодина". Ее номинал "А" соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Беларуси.

Республиканский научно-практический центр "Кардиология" - это ведущее лечебное и научное учреждение по оказанию кардиологической и кардиохирургической помощи в Беларуси. Он был образован в 1977 году как Белорусский научно-исследовательский институт кардиологии. Удостоен престижных наград международного уровня за значительный вклад в развитие кардиологии и трансплантологии, за разработку и использование современных медицинских технологий и методов диагностики и лечения.

В основе марки и спецштемпеля - логотип РНПЦ "Кардиология", в сотрудничестве с которым и подготовлен данный проект. Цвет мастики - красный.

В день выпуска почтовой марки в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".-0-