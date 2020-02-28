Минсвязи выпустит марку с птицей года - глухарем

28 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 3 марта выпустит в обращение почтовую марку "Глухарь" из серии "Птица года", сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Белпочта".

Номинал марки Р соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно.

В день выпуска марки в отделении связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул.Московская, 16) будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".

Проект подготовлен при содействии общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны". Главная цель национальной кампании "Птица года" - привлечь внимание населения к красоте природы и птиц, необходимости их сохранения.

Птицей 2020 года в Беларуси объявлен глухарь. Он населяет малопосещаемые человеком хвойные леса, верховые болота. Глухарь считается охотничьим видом, несмотря на его небольшую популяцию - около 9 тыс. птиц.-0-