Минсвязи выпустит почтовую марку "100 лет государственному контролю Беларуси"

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси выпускает в обращение почтовую марку "100 лет государственному контролю Беларуси", сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Белпочты".
На марке и в основе спецштемпеля - эмблема Комитета государственного контроля, в сотрудничестве с которым подготовлен проект.
Ее тираж - 36 тыс. Марка печаталась в РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А.Т.Непогодина".
Номинал H соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г.
В день выпуска почтовой марки в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул. Московская, 16) будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".
В январе 1919 года был создан Комиссариат государственного контроля, который стал первым органом финансового контроля советской Беларуси. С тех пор государственный контроль в Беларуси претерпел множество изменений, прошел этапы становления и реформирования. Сегодня высшим органом финансового контроля страны является Комитет государственного контроля.-0-
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