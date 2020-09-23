Минсвязи выпустит почтовую марку "Всемирное наследие ЮНЕСКО в живописи Беларуси и Китая"

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси 24 сентября выпустит почтовую марку "Всемирное наследие ЮНЕСКО в живописи Беларуси и Китая", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсвязи.

Проект подготовлен по материалам Национального художественного музея Беларуси и Национального художественного музея Китая.

В октябре 1988 года Беларусь присоединилась к Конвенции по охране всемирного культурного и природного наследия. Сегодня четыре объекта страны включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них - построенный в начале XVI века замковый комплекс "Мир", изображенный на картинах У Вэйшаня "Заповедный замок" (на купоне и конверте первого дня) и "Священный замок" (на марке). Включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году.

Фото Минсвязи

В основе марки также картина художника Владимира Кожуха "Рисующая горы", на которой изображены китайские горы Уишань, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в декабре 1999 года.-0-