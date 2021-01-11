Минсвязи выпустит почтовые марки со зверятами

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации выпустит 12 января в обращение четыре почтовых марки на тему "Зверята" из серии "Детская филателия", сообщили БЕЛТА в Минсвязи.

На новых марках будут изображены бельчата, детеныши косули, поросята и бобрята. Для каждой из марок определен свой номинал.

Марки печатались в Бобруйской укрупненной типографии им. А.Т.Непогодина. Тираж - по 40 тыс.

В день выпуска почтовых марок в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".-0-