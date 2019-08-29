Минсвязи выпустит почтовый блок к 1000-летию Бреста

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси выпускает в обращение почтовый блок "1000 лет со времени первого письменного упоминания Бреста", сообщили БЕЛТА в РУП "Белпочта".

Блок печатался в Бобруйской укрупненной типографии им. А.Т. Непогодина. Тираж блока - 20 тыс. К данному выпуску подготовлены две художественно оформленные книжки с почтовым блоком внутри.

Номинал марки "Р" соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно.

В день выпуска почтового блока в обращение в отделении почтовой связи №30 Бреста будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".

Под 1019 годом в "Повести временных лет" впервые упоминается Брест - один из древнейших городов современной Беларуси, который в 2019 году отмечает свой 1000-летний юбилей. Брест в 1390 году первым среди белорусских городов получил Магдебургское право, а в 1553 году здесь открылась первая на территории Беларуси типография, в которой через 10 лет была издана известная Брестская Библия.-0-