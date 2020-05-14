Минсвязи выпустит почтовый блок к 550-летию явления Жировичской иконы

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 20 мая выпустит в обращение почтовый блок "550-летие явления иконы Жировичской Божией Матери", сообщили БЕЛТА в РУП "Белпочта".

Икона Жировичской Божией Матери - одна из наиболее почитаемых христианских святынь в Беларуси. Хранится в Жировичском Свято-Уcпeнcком ставропигиальном мужском монастыре. 20 мая верующие отмечают праздник чудотворной иконы.

Блок печатался в Бобруйской укрупненной типографии им. А.Т. Непогодина. Тираж - 20 тыс. При изготовлении блока использованы технологии термического тиснения фольгой золотистого цвета и выборочного покрытия глянцевым лаком.

Проект подготовлен по материалам и в сотрудничестве со Свято-Успенским Жировичским ставропигиальным мужским монастырем.

В день выпуска почтового блока в обращение в отделении почтовой связи Жирович Гродненской области будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".-0-

Фото РУП "Белпочта"