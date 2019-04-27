Минсвязи выпустит в обращение марку "200 лет со дня рождения Станислава Монюшко"

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 4 мая выпускает в обращение почтовую марку "200 лет со дня рождения Станислава Монюшко", сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Белпочта".

Дизайн марки разработала Елена Медведь. Ее размер - 52х29,6 мм. Тираж составляет 49 тыс. Номинал марки M соответствует тарифу на пересылку международной простой почтовой карточки приоритетной.

Фото РУП "Белпочта"

В день выпуска в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул. Московская,16) пройдет специальное гашение на конверте "Первый день".

Станислав Монюшко родился 5 мая 1819 года в имении Убель Игуменского уезда Минской губернии (ныне деревня Убель Червенского района Минской области). Известен как белорусский и польский композитор, дирижер, педагог, классик польской и белорусской вокальной лирики, создатель национальной классической оперы, первых национальных симфонических произведений.

Юбилейная дата - 200-летие со дня рождения Станислава Монюшко - внесена в Список памятных дат ЮНЕСКО.-0-