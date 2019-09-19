Минсвязи выпустит в обращение почтовую марку "Новогрудок" из серии "Города Беларуси"

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации 24 сентября выпустит в обращение почтовую марку "Новогрудок" из серии "Города Беларуси", сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Белпочта".
Дизайн марки разработала Евгения Бедоник. Тираж составит 42 тыс. Размер марки - 52х29,6 мм. В листе шесть (2х3) марок. Размер листа - 130х120 мм.
Марка печаталась в РУП "Издательство "Белорусский Дом печати".
Номинал M соответствует тарифу на пересылку международной простой почтовой приоритетной карточки.
В день выпуска почтовой марки в обращение в отделении почтовой связи №4 Новогрудка будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".
Новогрудок - первая столица Великого княжества Литовского и один из древнейших городов Беларуси. По свидетельству археологических исследований город возник в конце X века. Сегодня Новогрудок - это город Гродненской области, административный центр Новогрудского района. В городе сохранилось много уникальных архитектурных памятников и важнейших достопримечательностей. Наиболее известен замок, который существовал уже в XI веке.-0-