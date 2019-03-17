Минтранс Беларуси примет участие в работе подкомитета по железнодорожному транспорту ЕЭК

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси примет участие в заседании подкомитета по железнодорожному транспорту консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии, которое состоится 18-19 марта в Москве. Такая информация размещена на сайте белорусского министерства, сообщает БЕЛТА.

На заседании рассмотрят вопросы плана мероприятий по реализации основных направлений и этапов осуществления скоординированной транспортной политики на 2018-2020 годы в части железнодорожного транспорта. Планируется обсудить подготовку проектов рекомендаций по повышению качества пассажирских перевозок в международном сообщении и рекомендаций о согласованных подходах по внедрению безбумажных технологий, используемых при организации и оформлении перевозок грузов в международном сообщении.

Эксперты также рассмотрят вопрос подготовки проекта конвенции о прямом международном сообщении Организации сотрудничества железных дорог.-0-