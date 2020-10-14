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14 октября 2020, 16:34

Минтранс Беларуси рассчитывает на возобновление полетов из Минска в регионы России

Фото из архива
Фото из архива

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси рассчитывает на возобновление полетов из Минска в регионы России, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

"Число рейсов увеличится до трех в неделю, речь в данном случае идет о полетах между Минском и Москвой на паритетной основе. Речь про другие города России пока не идет. Но мы рассчитываем, что такие договоренности будут достигнуты, и полеты в регионы РФ тоже возобновятся", - сказали в пресс-службе.

Железнодорожные пассажирские перевозки между Беларусью и Россией по-прежнему отсутствуют. В Минтрансе уточнили, что переговоры по этому вопросу продолжаются, решение будет приниматься с учетом эпидобстановки, затем транспортные ведомства согласуют организационные вопросы.

"По авиаперевозкам сначала договорились на один рейс в неделю, теперь - на три. Точно так же, надеемся, будет постепенное восстановление и по другим видам транспорта", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, число рейсов между Россией и Беларусью на линии Москва - Минск увеличится до трех в неделю на взаимной основе, такое решение принято российским оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Авиасообщение между Россией и Беларусью было возобновлено 21 сентября: было дано разрешение на выполнение одного рейса на взаимной основе. С конца сентября национальные перевозчики "Белавиа" и "Аэрофлот" выполняли по одному рейсу туда и обратно между столицами двух стран.-0-

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