Минтранс Беларуси выступает за скорейшее возобновление международного авиасообщения

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси выступает за скорейшее возобновление международного авиасообщения. Об этом заявил директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский на видеоконференции с участием глав ведомств гражданской авиации Европейского/Североатлантического бюро ИКАО (Международной организации гражданской авиации), сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Участники представили доклады на тему принимаемых мер по возобновлению сообщения и минимизации последствий COVID-19.

Как отметил Артем Сикорский, в Беларуси приняты все необходимые меры в соответствии с международными стандартами по борьбе с распространением COVID-19. "Национальная авиационная администрация Беларуси полностью поддерживает инициативы ИКАО и ИАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта. - Прим. БЕЛТА) по скорейшему возобновлению международного авиасообщения", - сказал он.

По результатам видеоконференции стороны подготовят отчет, который рассмотрят на следующем совещании.-0-