Минтранс и МВД уточнили правила предполетного досмотра и список запрещенных на борту вещей

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси изменили инструкцию о порядке досмотра для обеспечения авиационной безопасности. Соответствующее постановление Министерства транспорта и коммуникаций и Министерства внутренних дел от 26 июля 2019 года № 43/204 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В пункт досмотра допускаются пассажиры при предъявлении посадочного талона, подтверждающего прохождение регистрации на рейс, или электронного посадочного талона и паспорта (или другого документа, определенного постановлением). Информация о прохождении досмотра пассажиром с электронным посадочным талоном фиксируется в соответствующей информационной системе аэропорта.

Инструкция дополнена положением о том, что электронные устройства, фото-, видеоаппаратура, ноутбуки, электронные книги, планшеты и мобильные телефоны при досмотре нужно извлечь из ручной клади и разместить в лотки отдельно для их проверки через рентген.

В новой редакции изложен перечень запрещенных к перевозке вещей на борту воздушного судна.

Теперь будет запрещено перевозить в вещах, находящихся при пассажирах, принадлежности для рукопашного боя с заостренными концами или острыми кромками. При этом из этого списка убрали шипованную обувь и коньки. Уточняется, что запрещены ножи, сделанные из металла или любого другого достаточно прочного материала, с длиной лезвия более 6 см и ножницы с длиной лезвия более 6 см (ранее - любой длины).

В багаже нельзя будет перевозить электронные сигареты (включая электронные сигары, трубки, другие испарители для личного пользования), содержащие батареи. Их можно брать в ручную кладь.

Постановление вступает в силу через 15 дней после его официального опубликования.-0-