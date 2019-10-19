Минтранс определил лучших по профессии среди дорожников

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс "Лучший по профессии" имени Василия Шарапова с участием работников организаций государственного дорожного хозяйства со всей страны проводился 18 октября в Минске, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Анна Куриленок.

Конкурсанты должны были пройти испытания на скорость и продемонстрировать мастерство на дорожной технике. Одно из обязательных условий - полное соблюдение техники безопасности.

Итоги конкурса в общекомандном зачете и личных соревнованиях подвели на основе суммы баллов за каждое профессиональное испытание. Награждение победителей личных соревнований проходило в трех номинациях: "Лучший водитель самосвала", "Лучший водитель погрузчика" и "Лучший машинист автогрейдера". Среди команд победу одержал холдинг "Белавтодор". Второе место у "Минскавтодор-Центра", третье - у "Могилевавтодора".

Гостями праздника стали руководители организаций дорожного хозяйства Минтранса, предприятий республиканских и местных дорог, дочерних компаний "Белавтодора" и представители компаний поставщиков дорожно-строительной техники в Беларуси. В церемонии открытия мероприятия принял участие заместитель министра транспорта и коммуникаций Андрей Иванов. На протяжении дня демонстрировалась выставка дорожно-строительной техники.

Организатором конкурса выступает Министерство транспорта и коммуникаций. Первое соревнование профмастерства состоялось в 2016 году и было приурочено к 100-летию со дня рождения Василия Шарапова - министра строительства и эксплуатации автомобильных дорог БССР в 1972-1989 годы. На этом посту Василий Шарапов показал себя талантливым организатором и опытным дорожным стратегом, благодаря деятельности которого отрасль поднялась на передовой уровень развития в СССР. В период его работы были построены новые дороги и мосты, создана надежная промышленная база.-0-

Фото Минтранса