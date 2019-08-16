Минтранс определил порядок отнесения улиц населенных пунктов к автодорогам

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инструкция о порядке отнесения улиц населенных пунктов к автомобильным дорогам утверждена постановлением Министерства транспорта и коммуникаций от 18 июня 2019 года №34, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Инструкцией установлен порядок отнесения улиц к автомобильным дорогам общего пользования для распространения на них действия закона от 2 декабря 1994 года "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности".

Согласно документу, статус улиц при их отнесении к автодорогам общего пользования сохраняется. При принятии такого решения учитывается наличие совокупности нескольких условий: совпадение улицы с участком автодороги, проходящей по территории населенного пункта по одному из направлений, при отсутствии объездной автодороги; составные инженерные сооружения улицы соответствуют видам объектов, входящим в состав автодороги, и предъявляемым к ним требованиям, установленным техническими нормативными правовыми актами.

Сведения об улицах, отнесенных к автодорогам, вносятся в Государственный реестр автомобильных дорог общего пользования Беларуси.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-