Минтранс перераспределил разрешения на перевозки в Польшу

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций по результатам проведенных на прошлой неделе во всех областных центрах и Минске рабочих встреч представителей ведомства с белорусскими международными автомобильными перевозчиками перераспределило разрешения на перевозки в Польшу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Принято решение разово выдать двусторонние/транзитные разрешения Польши образца 2020 года перевозчикам в размере 50% от количества грузовых автомобильных транспортных средств, используемых для выполнения международных автоперевозок грузов. При этом количество машин учитывается по состоянию на 30 сентября 2019 года.

Перевозчик должен предоставить форму государственной статистической отчетности 4-тр (международные) или справку о выручке от деятельности по международной перевозке грузов за период до указанной даты. Еще одно условие - обеспеченность "двусторонними и транзитными" и "транзитными" разрешениями Польши образца 2020 года на первый квартал будущего года на один грузовик перевозчика - менее 0,5 штук.

В ведомстве добавили, что с учетом поступивших предложений перевозчиков Минтранс планирует дополнительно проработать с заинтересованными госорганами вопросы совершенствования контроля за использованием перевозчиками разрешений, в том числе на основе фактического пересечения транспортными средствами белорусской границы, а также наличия на конкретную перевозку соответствующей CMR-накладной. Кроме того, будут подготовлены предложения по внесению изменений и дополнений в инструкцию о порядке распределения, выдачи и использования разрешений на выполнение международных автоперевозок.

Ранее сообщалось, что на I квартал 2020 года из 1865 субъектов хозяйствования, которые хотели получить польские разрешения, их выдали 1243 перевозчикам. Отмечалось, что по итогам девяти месяцев 2019 года они сформировали 85,5% всей выручки Беларуси от международных автомобильных перевозок грузов. При этом 622 перевозчика, которые не попали в распределение, сформировали выручку в размере 3,7% от общего объема.

Большую часть перевозчиков, получивших ранее польские разрешения (96%), составляли организации и индивидуальные предприниматели с количеством транспортных средств не более 30 единиц, 52% - перевозчики, имеющие не более пяти грузовиков, и только 1% - организации с более чем 100 транспортными средствами.-0-