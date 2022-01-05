Минтранс: полеты в аэропорты Казахстана будут выполняться только с разрешения Департамента по авиации

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полеты в аэропорты Казахстана будут выполняться только с разрешения Департамента по авиации. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минтранса.

Как отметили в пресс-службе, в условиях неопределенности обеспечения требований авиационной безопасности в аэропорту Алматы Департамент по авиации принял решение об отмене 5 января рейса Минск - Алматы, выполняемого авиакомпанией "Белавиа".

"Полеты в аэропорты Казахстана будут выполняться только с разрешения Департамента по авиации в зависимости от складывающейся обстановки", - отметили в пресс-службе министерства.

По информации ТАСС, "Аэрофлот" также отменил сегодняшний рейс из Москвы в Алматы.-0-