Минтранс предлагает расширить для пенсионеров список документов на сезонную скидку проезда

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций предлагает расширить список предъявляемых пенсионерами документов для сезонной скидки на проезд, сообщили БЕЛТА в Минтрансе.

Сейчас для 50%-й скидки на проезд в электричках или пригородных автобусах с 1 мая по 30 сентября при покупке билета нужно предъявить пенсионное удостоверение.

В пенсионных удостоверениях, выдаваемых органами по труду, занятости и социальной защите, указывается только год рождения пенсионера. Указание точной даты рождения пенсионера предусмотрено только в формах, утвержденных постановлением Совмина, которое вступило в силу 12 апреля 2017 года. Выдавать документы по этим формам начнут только после использования бланков пенсионных удостоверений старого образца. Обмен ранее выданных документов на удостоверения нового образца не предусмотрен.

Отсутствие в пенсионных удостоверениях точной даты рождения не позволяет установить факт достижения общеустановленного пенсионного возраста лицом, которому пенсия назначена до достижения такого возраста.

Поэтому предусматривается дополнить список документов для скидки в части предъявления указанными лицами наряду с пенсионным удостоверением паспорта или военного билета, водительского удостоверения, служебного удостоверения, другого удостоверения, выданных госорганами (организациями), по которым можно установить число, месяц и год рождения. "Предъявление таких документов предусматривается при реализации указанными гражданами права на скидку со стоимости проезда в год достижения ими общеустановленного пенсионного возраста", - добавили в Минтрансе.-0-