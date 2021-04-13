Минтранс предложил Азербайджану организовать авиарейсы в США через Беларусь

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко встретился сегодня с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашадом Набиевым. На встрече рассмотрели расширение взаимодействия стран в области транспорта, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Анна Куриленок.

Стороны обсудили восстановление регулярных полетов между Беларусью и Азербайджаном допандемийного уровня. На данный момент регулярное авиасообщение между Минском и Баку обеспечивает авиакомпания "Белавиа".

Глава транспортного ведомства Беларуси предложил рассмотреть возможность организации трансконтинентального рейса авиакомпании AZAL по маршруту Баку - Минск - Нью-Йорк - Минск - Баку. "Благодаря хорошо развитой маршрутной сети аэропорта рейсы в США через Минск могут стать привлекательными не только для граждан наших государств, но и для пассажиров из стран Балтии", - сказал Алексей Авраменко. Он также подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в организации данного рейса, и предложил проработать в ближайшее время конкретные шаги.

Кроме того, обсуждалась возможность подготовки авиационных специалистов Азербайджана на базе Белорусской государственной академии авиации.

Что касается железнодорожного транспорта, то БЖД провела работу по созданию необходимых условий для организации и развития железнодорожных перевозок в сообщении с Азербайджаном. В том числе и по проекту контейнерного поезда Минск - Баку. Институт "Белжелдорпроект" уже успешно сотрудничает с ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и готов дальше работать по проектированию железнодорожной инфраструктуры, участвовать в аналогичных проектах.

На встрече министры сделали акцент и на сотрудничестве в сфере автомобильного транспорта, а также о дорожном хозяйстве. В частности, предприятие "Белгипродор" готово выполнять проектно-изыскательские работы для автодорог, мостовых сооружений и аэродромов.

"В целом стороны подтвердили заинтересованность в проработке совместных точек стратегического партнерства и готовность обеспечить реализацию проектов для развития новых направлений взаимодействия", - заключили в ведомстве.-0-