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06 декабря 2019, 21:22

Минтранс прогнозирует по итогам 2019 года рост объема автобусных перевозок

Фото из архива
Фото из архива

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобусные перевозки доминируют среди прочих видов перевозок в Беларуси, и после некоторого спада их объем снова увеличивается. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий на полях форума "Новые технологии для повышения качества транспортного обслуживания пассажиров. Вызовы и пути развития" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"В минувшие годы мы наблюдали уменьшение объема автобусных перевозок. Но с этого года видна положительная динамика - рынок востребован. Надеемся, эта тенденция будет продолжена", - сказал Андрей Гладкий. Он подчеркнул, что даже 1% в объемах пассажиропотока - это много. "Мы прогнозируем, что сможем прирасти примерно на 1-2% в 2019 году", - сказал представитель Минтранса.

В беседе с корреспондентом БЕЛТА он конкретизировал, что подразумевает все виды автобусных перевозок - от городских до международных. "Основная часть в этом объеме - городские. Очень активно развиваются перевозки в международном сообщении. Сказывается и приход в регулярные перевозки тех, кто работал на нерегулярном сообщении, - это дает увеличение по междугородним маршрутам. Таковы основные факторы, - отметил Андрей Гладкий. - Думаю, все крупные перевозчики уже осознали, что без информационных технологий никуда. Поэтому появляются мобильные приложения, доступна информация о том, через какое время транспортное средство прибудет на остановочный пункт. Следующий этап, который мы ожидаем, - развитие систем оплаты проезда".

По его словам, использование устройств, которые освобождают человека от необходимости покупать бумажные билеты у водителя, искать пункты продажи проездных, - это требование времени. Андрей Гладкий привел в пример систему, внедренную в Бресте, где можно оплатить проезд в городском общественном транспорте через мобильное приложение. "Хотелось бы, чтобы в белорусских городах такие современные системы внедрялись активнее. Есть различные международные финансовые институты, которые могут обеспечить реализацию подобных проектов", - добавил он.

Также представитель Минтранса остановился на мероприятиях государственной программы 2016-2020 годов. "Одним из них является обновление парка подвижного состава. Акцент делается на экологичных видах транспорта, в основном - на электротяге, - сказал он. - В Минске принято решение о дополнительной закупке электробусов. Думаю, в 2020 году оно будет реализовано. Также прорабатывается вопрос о строительстве дополнительных трамвайных линий. Решение по нему будет приниматься на уровне Мингорисполкома. Насколько я знаю, готовится технико-экономическое обоснование по проекту". При этом представитель Минтранса признал, что есть проблемы с обновлением подвижного состава в регионах, так как закупки осуществляются за счет средств местных бюджетов.

На форуме обсуждались такие актуальные вопросы, как внедрение новых технологий покупки и оформления билетов на автобусные перевозки в Беларуси в 2020 году (как внутренние, так и международные рейсы), а также технологий для автовокзалов и перевозчиков; вопросы безопасности пассажиров и влияние цифровых технологий на организацию перевозок; эффективное взаимодействие автовокзалов и перевозчиков с онлайн-агрегаторами и другие.

Форум организован при поддержке Министерства транспорта и коммуникаций и Белорусского союза транспортников.-0-

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