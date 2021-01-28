Минтранс прорабатывает варианты усовершенствования работы областных аэропортов

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси прорабатывает варианты усовершенствования работы областных аэропортов. Об этом рассказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко во время посещения центра управления воздушным движением "Белаэронавигации", сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

"Сегодня прорабатываются различные варианты усовершенствования деятельности областных аэропортов, это направление работы необходимо усилить, в первую очередь в части обеспечения их эффективности с учетом применения новых механизмов", - сказал Алексей Авраменко.

Генеральный директор "Белаэронавигации" Леонид Чуро проинформировал о реализации инвестиционного проекта по строительству центра управления воздушным движением. По его словам, этот центр будет представлять собой комплекс аппаратных средств и систем управления, оснащенный необходимым инженерным и техническим оборудованием для организации работы диспетчерских служб, а также отделов радионавигации и планирования. Леонид Чуро считает: реализация проекта позволит в том числе нарастить транзитный потенциал Беларуси.

Глава транспортного ведомства также посетил Национальный аэропорт Минск, где ознакомился с организацией лабораторного тестирования на COVID-19 и текущей деятельностью воздушной гавани.-0-