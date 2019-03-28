Минтранс прорабатывает вопрос прихода лоукостеров в областные аэропорты

28 марта, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Минтранс заинтересован в приходе лоукостеров в областные аэропорты. Об этом сообщил сегодня министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в пресс-центре БЕЛТА.

"Наша базовая стратегия определена таким образом, что мы должны заниматься развитием региональных аэропортов, - отметил руководитель ведомства. - Эти аэропорты сегодня соответствуют всем стандартам. За прошлый год практически все они продемонстрировали неплохую динамику". Он добавил: "В основном это выполнение чартерной программы. Вместе с тем мы заинтересованы, чтобы пришел лоукост. Мы предлагаем, мы открыты в этом плане".

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