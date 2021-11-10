Минтранс прорабатывает возможность возобновления регулярных рейсов Гомель - Калининград

10 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прорабатывается возможность возобновления регулярных рейсов Гомель - Калининград. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Ирина Морозова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для нас это направление важно. Однако многое зависит от того, как будет складываться экономика и загрузка возобновленного с сегодняшнего дня авиасообщения Москва - Гомель - Москва. По мере накатки рейса авиакомпания "Северный ветер" будет принимать решение", - сказала Ирина Морозова. Конкретные сроки пока не называют. Уточненные перспективы с учетом экономических и технических возможностей российской авиакомпании будут известны ближе к декабрю.

Руководство предприятия "Белаэронавигация" постоянно работает над привлечением новых авиаперевозчиков, в том числе в гомельский аэропорт. Так, в 2018 году были открыты полеты авиакомпании "Сибирь" по маршруту Москва - Гомель - Москва. Рейсы выполнялись в летнее время. Всего было выполнено 52 рейса, перевезено 4818 пассажиров. Средняя загрузка была достаточно высокой - 59,4%. Однако авиакомпания посчитала этот показатель низким и полеты прекратились.

"Благодаря проведенной работе, сотрудничеству с руководством ООО "Северный ветер" удалось возобновить полеты в Москву. И, конечно же, для выполнения данных полетов на постоянной основе основным условием является приемлемая для авиаперевозчика загрузка самолетов. При условии приемлемой для авиаперевозчика загрузки на московском рейсе авиакомпания-партнер ООО "Северный ветер" готова выполнять регулярные рейсы на линии Калининград - Гомель - Калининград. Для этого имеется действующее разрешение", - рассказали в "Белаэронавигации".

Перспективы гомельского аэропорта связаны с технической модернизацией, обновлением, реконструкцией, ремонтом и совершенствованием основных производственных фондов. В ближайших планах - полная реконструкция зоны вылета авиапассажиров с заменой технологического оборудования. "Сейчас ведется работа по созданию условий, необходимых для полноценного функционирования аэропорта и возможности его использования в логистической инфраструктуре. В том числе обновление и модернизация необходимых для авиационных (в том числе и грузовых) перевозок основных производственных фондов (зданий, сооружений, средств механизации обслуживания воздушных судов и пассажиров), специальная подготовка коммерческого персонала. В распоряжении аэропорта - все необходимые средства и для обслуживания грузовых воздушных судов", - уточнили на предприятии.-0-