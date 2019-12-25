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25 декабря 2019, 14:20

Минтранс проведет 26-27 декабря встречи с перевозчиками в Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве

Фото из архива
Фото из архива

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций проведет 26-27 декабря в Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве встречи по вопросу распределения, выдачи и использования двусторонних/транзитных разрешений Польши, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

26 декабря в 14.00 собрание состоится в актовом зале Гомельского областного объединения профсоюзов (ул. Советская, 29) с участием начальника управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергея Дубины. В Минске встречу с 14.00 до 16.00 по адресу ул.Чкалова, 5 проведет первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.

Заявки на участие в мероприятиях принимаются до 17.00 25 декабря по электронной почте ood@gopt.by (Гомель) и minoblstroy@tut.by (Минск).

Алексей Ляхнович также встретится с международными автоперевозчиками Витебской области - 27 декабря с 10.00 до 12.00 в актовом зале главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома в Витебске (ул. Правды, 38а). Сергей Дубина в этот же день обсудит вопрос с перевозчиками Могилевской области - в 10.00 в актовом зале автобусного парка №1 областного центра (Гомельское шоссе, 3).

Заявки на участие в мероприятиях принимаются до 15.00 часов 26 декабря по почте vitoblisp6@vitebsk.by и телефону 8 (0212) 64-02-11 (для Витебска), по факсу 8 (0222) 65-31-49, телефон для справок 8 (0222) 65-23-35 (для Могилева).

В министерстве обращают внимание, что на встрече возможно присутствие только одного представителя от организации.-0-

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