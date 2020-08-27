Минтранс рассказал об организации дорожного движения на реконструируемом участке автодороги М7/Е28

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минтранс рассказал о временной организации дорожного движения на реконструируемом участке трассы М7/Е28 Минск - Ошмяны - граница Литвы (Каменный Лог), км 57,7 - км 90,397, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

С 1 сентября на время реконструкции автомобильной дороги М7/Е28 движение транзитного транспорта будет проходить в объезд по автодороге М6/Е28 Минск - Гродно - граница Польши (Брузги) в обход Воложина и автодороги М6/П1.

Подъезд к Воложину будет организован от автодороги М6/Е28 с выходом на автомобильную дорогу М7/Е28 через транспортную развязку на 82,55-м км автодороги М6/Е28.

На участке действует ограничение скорости 70 км/ч, на кривых малого радиуса и в местах перестроения - 40 км/ч.

Закончить работы планируется к 3 августа 2021 года.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта и коммуникаций.-0-