Минтранс разъяснил порядок проведения контрольных мероприятий Транспортной инспекцией

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с поступающими обращениями перевозчиков, Министерство транспорта и коммуникаций разъяснило порядок осуществления Транспортной инспекцией контрольных мероприятий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минтранса.

Основными формами контроля Транспортной инспекции являются проведение выборочных (внеплановых) проверок и мероприятий технического (технологического, поверочного) характера.

Выборочные проверки проводятся в соответствии с утвержденным Комитетом государственного контроля планом, который составляется на каждое полугодие. Внеплановые проверки - как правило, по поручениям органов уголовного преследования по возбужденным уголовным делам, касающимся дорожно-транспортных происшествий.

В ходе проверок изучаются вопросы соблюдения законодательства в области транспортной деятельности производителями транспортных работ и услуг при организации перевозок автотранспортом.

Мероприятия технического характера проводятся инспекцией на участках автодорог, улиц населенных пунктов, не отнесенных в установленном порядке к автомобильным дорогам, где не запрещена остановка (стоянка) транспортных средств, не чаще одного раза в день в отношении транспортного средства в отдельном месте контроля.

Места контроля определяются уполномоченными должностными лицами инспекции исходя из возложенных на нее задач, в том числе при рассмотрении поступающих обращений, а также исходя из необходимости обеспечения безопасного выполнения перевозок в местах концентрации транспортных и пассажирских потоков, на автовокзалах, автостанциях и др.

В случае выявления при проведении контрольных мероприятий нарушений, влекущих административную ответственность, в отношении виновных лиц ведется административный процесс.

Работники Транспортной инспекции в соответствии со статьей 3.30 ПИКоАП уполномочены вести административный процесс по следующим статьям: ч.1 ст. 11.65, ч.1 и 1-1 ст.12.7, ст.ст.15.1, 15.2, 15.4, 15.50, 17.9, 18.2, ч.2-4 ст.18.5, ст.18.9, ч.ч.6 и 8 ст.18.12, ч.ч.5 и 12 ст.18.14 (в части нарушения лицом, управляющим транспортным средством, правил перевозки пассажиров или грузов), ст.ст.18.20, 18.22, 18.24-18.26, 18.29-18.33, 18.35, 18.42, 18.43, ст.ст.23.1- 23.5, 23.89, 23.16, 24.4-24.6.

В случае несогласия с вынесенным постановлением по делу об административном правонарушении оно может быть обжаловано (не вступившее в силу постановление - в Транспортной инспекции; вступившее в силу - в суде или прокуратуре).

Как отметили в пресс-службе, в 2020 году Транспортной инспекцией было проверено 5688 транспортных средств, выполняющих междугородные автомобильные перевозки пассажиров.

Контрольные мероприятия осуществлялись в отношении автомобильных перевозчиков, выполняющих перевозки пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщениях.

В ходе проведения мероприятий Транспортной инспекцией установлено 1588 нарушений законодательства в области транспортной деятельности, выдано 729 предписаний об устранении выявленных нарушений, привлечены к административной ответственности 736 лиц.-0-