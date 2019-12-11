Минтранс: разрешения на перевозки распределяли с учетом эффективности, Польше предлагали безразрешительную систему

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разрешения на перевозки распределяются с учетом эффективности, белорусская сторона предлагала Польше перейти на безразрешительную систему. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович, комментируя обращения перевозчиков о нехватке разрешений, передает корреспондент БЕЛТА.

"Любые ресурсы государства должны использоваться максимально эффективно, то же самое касается разрешений для перевозчиков, которые выдаются нам другими странами, - отметил Алексей Ляхнович. - Мы пошли по принципу, как получить максимальную отдачу от ограниченного ресурса".

По его словам, новая инструкция, которая регламентирует распределение разрешений и которая сейчас впервые применена в отношении разрешений в Польшу, долго обсуждалась с перевозчиками, бизнес получил возможность высказаться. В обсуждении участвовали не только члены Белорусской ассоциации международных автомобильных перевозчиков (БАМАП). "В итоге приняли формулу, максимально учитывающую интересы каждого перевозчика", - считает первый замминистра. Эта формула распределения учитывает выручку перевозчиков.

Беларусь и Польша обмениваются на паритетной основе одинаковым количеством разрешений для перевозчиков. Однако Польша использует менее 50% разрешений, в то время как белорусскому бизнесу их не хватает. Минтранс Беларуси провел несколько раундов переговоров с польской стороной, причем Польше была предложена безразрешительная система. "К сожалению, польским перевозчикам столько разрешений не надо, они это признают. Более того, они ставили в упрек, что Беларусь неэффективно использует разрешения, которые ей передаются", - пояснил Алексей Ляхнович.

Кроме того, позиция Польши заключалась в том, чтобы уменьшить квоту для Беларуси на 15 тыс. разрешений. "Мы сказали польской стороне, что будем распределять разрешения в этом году и более эффективно использовать, они пошли на то, что не уменьшили квоту. Хотя нашим соседям они поуменьшали квоты", - обратил внимание первый замминистра.

С учетом непростой ситуации и видя, что количество квот на 2019 год не увеличится, Минтранс попросил польскую сторону передать часть квот 2020 года на текущий период. Польша согласилась передать 10 тыс. разрешений. Таким образом, на следующий год осталось 189 тыс., однако этот объем недостаточен.

Отвечая на вопрос о том, что делать перевозчикам, которым не удалось получить разрешения в Польшу, Алексей Ляхнович обратил внимание, что есть другие рынки помимо Польши, с некоторыми налажена работа по безразрешительной системе. До конца года такой документ по безразрешительным перевозкам планируется подписать с Украиной, ранее подписан с Молдовой. "Республика Беларусь в принципе выступает за безразрешительную систему со всеми странами", - сказал он.

Дополнительные разрешения на I квартал выдаваться не будут. "По итогам первого полугодия 2020 года посмотрим использование разрешений. Если будем видеть, что дефицита нет, или плодотворно пройдут переговоры с польской стороной в апреле-мае и нам дадут дополнительные разрешения, то, возможно, в III квартале мы отменим распределение, разрешения будут выдаваться приблизительно на тех же условиях, как и в прошлом году", - резюмировал Алексей Ляхнович.-0-