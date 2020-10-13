Минтранс считает необходимым усовершенствовать правила охраны труда в отрасли

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций считает необходимым усовершенствовать правила охраны труда в отрасли. Об этом шла речь на встрече министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко с председателем Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций (БелПрофТранс) Николаем Матюком, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Целью встречи стало обсуждение допмер для недопущения производственного травматизма в организациях железнодорожного транспорта и дорожного хозяйства. По итогам I полугодия 2020 года целевые показатели подпрограммы "Охрана труда" в целом по Минтрансу выполнялись. Вместе с тем Николай Матюк сообщил, что профсоюзы фиксируют рост производственного травматизма.

Алексей Авраменко считает, что надо расширить практику проведения семинаров по данной теме, единых дней безопасности, а также усилить медицинский и технологический контроль в организациях.

"Профсоюз ведет общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда. С учетом ликвидации ведомственного контроля нам крайне важно знать о ситуации в организациях для принятия необходимых управленческих решений. Наша совместная задача сегодня - усовершенствовать механизмы и выстроить соответствующую систему контроля", - отметил Алексей Авраменко.

В свою очередь начальник управления научно-технической политики Минтранса Юрий Дубина проинформировал, что Минтруда корректирует основополагающие документы по охране труда. В связи с изменением соответствующего законодательства Минтранс разработал новые редакции правил по охране труда при эксплуатации автомобильного и городского электрического транспорта и правил по охране при возведении, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации автомобильных дорог.

Участники встречи договорились обмениваться данными для оперативного реагирования, активизировать информационную работу, работать над совершенствованием правовой базы в области охраны труда.-0-