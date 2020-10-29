Минтранс: терминалы областных аэропортов Беларуси могут быть переданы в концессию

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Терминалы областных аэропортов Беларуси могут быть переданы в концессию. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "Авиация Беларуси. Пути развития, техническое состояние и обновление парка самолетов" директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы пересмотрели концепцию развития областных аэропортов. Дополняем ее понятием "концессия", - сказал Артем Сикорский. - В концессию могут быть переданы только терминалы, полосы будут находиться в исключительной собственности государства, что предусмотрено законодательством".
По его словам, передача терминалов в концессию позволит значительно улучшить качество обслуживания пассажиров, привлечь инвесторов, а также новые компании, что в свою очередь повысит мобильность и комфорт граждан.-0-