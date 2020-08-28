Минтранс утвердил порядок профотбора на специальности для гражданской авиации

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минтранс утвердил инструкцию о порядке профессионального отбора для участия в конкурсе на получение высшего образования I ступени по специальностям (специализациям) для гражданской авиации. Соответствующее постановление от 7 августа 2020 года №38 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Профессиональный отбор проводится для определения степени годности кандидатов к обучению по специальностям для гражданской авиации и дальнейшей деятельности по ним. Он включает медицинское освидетельствование, профессионально-психологическое собеседование для выявления личностных, деловых качеств и мотивации кандидатов, а также дополнительные испытания по определению уровня физической подготовленности.

Медицинское освидетельствование и профессионально-психологическое собеседование проходят кандидаты при поступлении на все специальности гражданской авиации. Дополнительное испытание по определению уровня физподготовки - на специальность "летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации".

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-