Минтранс в 2021 году будет работать над развитием грузовых авиаперевозок и национальной школы пилотов

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций в 2021 году будет работать над развитием грузовых авиаперевозок и национальной школы пилотов. Об этом шла речь на итоговой коллегии Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

"Прошедший год стал самым тяжелым в истории авиации, поэтому 2021-2022 годы станут восстановительным периодом для данной отрасли. Сегодня важно сохранить финансовую устойчивость авиационных организаций и не приостанавливать развитие бизнес-процессов, внедрение современных технологий. Для этого в первую очередь необходимо работать над структурными изменениями производственного процесса, оптимизацией деятельности и поиском новых резервов", - сказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. Он подчеркнул, что в 2021 году для отрасли важной задачей является развитие рынка грузовых авиаперевозок.

Кроме того, в 2021 году и последующие годы усилия всех авиационных структур должны быть направлены на создание национальной школы пилотов и совершенствование системы подготовки специалистов для гражданской авиации в соответствии с международными требованиями, а также на повышение соответствия системы управления безопасностью полетов самым высоким требованиям.

По словам министра, в нынешней пятилетке важным направлением будет являться активизация производственных процессов областных аэропортов, их оснащение необходимой туристической инфраструктурой.

Как отметил директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский, в 2016-2020 годах существенные инвестиции были направлены на реализацию наиболее значимых для развития воздушного транспорта проектов.

"Существенная работа была проделана в части обновления парка воздушных судов, что значительно повысило конкурентоспособность авиаперевозок. Завершены крупномасштабные инфраструктурные проекты по строительству второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск и реконструкции аэродрома Орша, реализован проект по строительству нового авиаремонтного завода, создана современная база для освоения технического обслуживания и ремонта воздушных судов западного производства. На завершающей стадии находится проект по строительству центра управления воздушным движением", - проинформировали в пресс-службе.

За 2016-2019 годы темпы развития гражданской авиации в Беларуси превышали в 2 раза международные показатели. Пассажирооборот вырос в 1,9 раза к уровню 2015 года, объем перевезенных пассажиров - в 2 раза, число обслуженных пассажиров в аэропортах - в 1,9 раза, объем инвестиций в основной капитал - в 5,8 раз.-0-