Минтранс ведет работу по развитию международных транспортных коридоров - Авраменко

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минтрансом Беларуси проводится работа по развитию международных транспортных коридоров, сказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко сегодня на научно-практической конференции "Развитие транзитного потенциала и модернизация транспортной инфраструктуры Союзного государства". Такая информация размещена на сайте Минтранса, сообщает БЕЛТА.

Одним из важных направлений при формировании объединенной транспортной системы является скоординированное развитие транспортной инфраструктуры. Минтрансом Беларуси в этой области проводится целенаправленная работа по развитию международных транспортных коридоров, соединяющих Западную Европу с европейской частью России. Товары из Азии в Европу, из стран Скандинавии на Балканы транзитом через Беларусь и Россию перемещают более двух десятков специализированных контейнерных ускоренных железнодорожных поездов. В 2018 году в сообщении Китай - Европа ими перевезено порядка 325 тыс. контейнеров, что на 26% больше уровня 2017 года. К 2025 году планируется совместно с коллегами из России транзитом перевозить около 1 млн контейнеров в год.

"В текущем году планируем на условиях ГЧП начать реализацию проекта по реконструкции автомобильной дороги М10, которая позволит сократить расстояние перевозки грузов автомобильным транспортом в направлении Азия - Россия - Беларусь - Европа на 150-200 км", - подчеркнул министр. По его словам, перспективным направлением развития автомобильных магистралей является создание дороги Санкт-Петербург - Минск (через Опочку - Полоцк - Лепель). За счет прокладки нового маршрута сократится расстояние между этими городами и создаст реальные условия для увеличения транзитных перевозок из северо-западных регионов России.

Что касается авиаперевозок, то авиакомпании Беларуси обновили свой флот современными воздушными судами, что создало основу для рассмотрения вопроса о развитии межрегиональных перевозок между городами Союзного государства. "Создание международного логистического центра на базе Национального аэропорта Минск, расположенного в непосредственной близости от Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", а также строительство в особой экономической зоне "Бремино-Орша" логистической инфраструктуры позволят Беларуси в перспективе стать важнейшим аэрохабом в Восточной Европе", - считает министр.-0-