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Общество
19 декабря 2019, 08:32

Минтранс: все разрешения на перевозки распределяются на открытых и прозрачных условиях

Фото из архива
Фото из архива

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все разрешения на перевозки распределяются на открытых и прозрачных условиях. Такая позиция Минтранса была озвучена на встрече первого заместителя министра транспорта и коммуникаций Алексея Ляхновича и начальника управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Сергея Дубины с перевозчиками по вопросу распределения разрешений на грузоперевозки в Польшу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.

Разрешения выдаются в порядке, определенном правилами автомобильных перевозок грузов, инструкцией о порядке распределения, выдачи и использования разрешений, протоколами заседаний комиссии Министерства транспорта и коммуникаций по распределению разрешений.

"В инструкции предусмотрены единые подходы при распределении разрешений вне зависимости от того, к какой категории относится автомобильный перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, малое или среднее предприятие. Влияние человеческого фактора при распределении исключено. Все разрешения распределяются на открытых и прозрачных условиях, а результаты размещаются на сайте Транспортной инспекции", - отметили в Минтрансе.

Из-за того, что разрешений меньше, чем потребность в них, не все удовлетворены результатами распределения. Это произошло сейчас в отношении разрешений на перевозки в Польшу. "Но если бы ситуацию оставили так, как она складывалась в 2019 году, то в следующем году польские разрешения могли закончиться уже в сентябре - октябре 2020 года", - считают в Минтрансе.

На I квартал 2020 года из 1865 субъектов хозяйствования, которые хотели получить польские разрешения, их выдали 1243 перевозчикам. Эти перевозчики по итогам девяти месяцев 2019 года сформировали 85,5% всей выручки Беларуси от международных автомобильных перевозок грузов. При этом 622 перевозчика, которые не попали в распределение, сформировали выручку в размере 3,7% от общего объема.

"Эффективность деятельности перевозчиков, не попавших в распределение, в расчете на одно транспортное средство в месяц в 5,8 раз меньше, чем тех, которым польские разрешения выданы (средняя выручка 1 тыс. евро на одно транспортное средство в месяц против 5,8 тыс. евро в месяц)", - привели данные в министерстве.

Из 1243 перевозчиков, получивших польские разрешения, 96% - это организации и индивидуальные предприниматели с количеством транспортных средств не более 30 единиц, 52% - перевозчики с количеством транспортных средств не более пяти единиц, и только 1% - это организации с более чем 100 транспортными средствами.

В 2019 году проведено три заседания белорусско-польской Смешанной комиссии по международному автомобильному сообщению, во время которых обсуждалось согласование окончательной квоты разрешений на международные автомобильные перевозки грузов на 2019 год. Просьба белорусской стороны о выделении дополнительных разрешений для перевозок грузов в текущем году польской стороной удовлетворена не была.

Единственное, о чем удалось договориться, это передать белорусской стороне часть из согласованной предварительной квоты на 2020 год двусторонних/транзитных разрешений (10 тыс. бланков образца 2020 года) с возможностью их использования в декабре 2019-го.

Вместе с тем переговоры с польской стороной по обеспечению белорусских перевозчиков достаточным количеством разрешений продолжатся. Ближайшие переговоры на уровне министров двух государств по данному вопросу запланированы на апрель 2020 года.-0-

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