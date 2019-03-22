Минтранс вводит сезонные ограничения нагрузок на республиканских дорогах

22 марта, Минск/Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций постановлением №10 от 6 марта 2019 года вводит временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств и самоходных машин на республиканских автодорогах общего пользования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Документом определен перечень республиканских автомобильных дорог, на которых нагрузки на оси транспортных средств ограничиваются с 25 марта по 25 апреля. На дорогах (и их участках), которые вошли в этот перечень, допускается максимальная нагрузка на одиночную ось 9 т.

В летний период (с 23 мая по 31 августа) на автодорогах республиканского значения с асфальтобетонным покрытием с 11.00 до 20.00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25 градусов максимальная нагрузка на одиночную ось составит не более 6 т.

Постановлением также утвержден перечень транспортных средств, на которые не распространяется действие временных ограничений, установленных на летний период.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-