Минтранс вводит сезонные ограничения нагрузок на республиканских дорогах

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций вводит временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин на республиканских автомобильных дорогах общего пользования. Это предусмотрено постановлением Минтранса №4 от 1 марта 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Документом определен перечень республиканских автомобильных дорог, в отношении которых нагрузки на оси транспортных средств ограничиваются с 25 марта по 25 апреля. В этот период допускается максимальная нагрузка на одиночную ось 9 т.

В летний период с 24 мая по 15 сентября на республиканских автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием с 11.00 до 20.00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25 градусов допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 т.

Временные ограничения, установленные на летний период, не распространяются на колесные тракторы, используемые в сельском хозяйстве, транспортные средства, связанные с ликвидацией последствий ЧС и ДТП, перевозящие пассажиров, живых животных, цветы, грузы гуманитарной помощи, дорожные битумы, бетонные и асфальтобетонные смеси, опасные грузы, зерно, комбикорм, семенной фонд и ряд других грузов.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-