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08 июня 2020, 21:51

Минтранс вводит временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств

Фото из архива
Фото из архива

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций вводит временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в отношении республиканских автомобильных дорог общего пользования в период с 1 июля по 20 сентября 2020 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Максимально допустимая нагрузка на одиночную ось транспортных средств, самоходных машин при движении по республиканским автомобильным дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут включительно при дневной температуре воздуха выше 25˚С не должна превышать 6 т. Ограничения не будут распространяться на участки платных автомобильных дорог, автодорогу М14 Вторая кольцевая автомобильная дорога вокруг Минска, участок автодороги Р80 Слобода - Паперня, км 0 - км 14,7, автодороги, по которым обязаны проезжать водители, следующие транзитом через территорию Республики Беларусь на транспортных средствах, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, по перечню согласно приложению 1 к постановлению Совета Министров от 25 марта 2020 г. № 171 "О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19" .

При возникновении угрозы сохранности дорог владельцы вправе до принятия соответствующего решения о временном ограничении или временном запрещении движения транспортных средств по этим дорогам вводить по согласованию с ГУ ГАИ МВД, УГАИ УВД временные (сроком до 10 дней) ограничения массы и нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин.-0-

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дороги Министерство транспорта и коммуникаций транспорт
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