Минтранс выразил соболезнование родным погибшего сотрудника КГБ

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций выразило соболезнование родным, близким и сослуживцам сотрудника Комитета государственной безопасности, погибшего при исполнении служебного долга, сообщает БЕЛТА.

"Глубоко скорбим о невосполнимой утрате сотрудника органов государственной безопасности, погибшего при исполнении служебного долга. Разделяем горечь и боль тяжелой утраты с родственниками, близкими, друзьями и коллегами", - говорится в соболезновании.-0-