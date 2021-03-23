Минтруда: 11 безработных переселились на новое место жительства и работы в январе-феврале

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе - феврале 2021 года при помощи службы занятости на новое место жительства и работы переселились 11 безработных, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"Безработные трудоустраивались трактористами, операторами по искусственному осеменению животных и птицы, животноводами, операторами машинного доения", - уточнили в ведомстве.

Тем безработным, которые переезжают на новое место жительства и работы, выплачиваются денежные средства в размере семикратной величины бюджета прожиточного минимума (БПМ). А также возмещаются затраты на переезд - расходы по проезду, перевозу имущества, дополнительные личные расходы (суточные) за время нахождения в пути.

Дополнительно безработным выплачивается сумма в размере 2 БПМ при их переселении из городов в малые, средние городские поселения, сельскую местность, а также города-спутники.

Предложения о трудоустройстве с предоставлением жилья можно найти в Общереспубликанском банке вакансий.-0-