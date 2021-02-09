Минтруда: 2021-й объявлен Годом безопасного труда в энергетике

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 2021-й станет Годом безопасного труда в энергетике: в планах - недели нулевого травматизма, конкурсы среди специалистов по охране труда, социальные ролики для населения. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

"Одна из задач государственной программы "Рынок труда и содействие занятости" на 2021-2025 годы - улучшение условий и охраны труда. Для ее выполнения будет проведен Год безопасного труда в энергетике. Запланированы мероприятия с участием органов государственного управления, профсоюзов и организаций", - пояснили в Минтруда.

Прежде всего, предстоит проанализировать состояние охраны труда, ситуацию с производственным травматизмом в организациях Минэнерго ("Белэнерго", "Белтопгаз", филиалы Госэнергонадзора и т.д.) по итогам 2020 года и на отраслевом уровне наладить управление системой охраны труда. Также будут проводиться плановые и внеочередные проверки знаний об охране труда руководителей и специалистов, в особенности в тех организациях, где имели место несчастные случаи с тяжелыми последствиями и где установлена вина в произошедшем руководителей и должностных лиц.

"Планируем проводить дни и даже недели охраны труда. Также в организациях Минэнерго состоятся месячники безопасного труда и мероприятия недели нулевого травматизма, смотры-конкурсы на лучшую организацию работы по охране труда. Будет задействована социальная реклама, например, сняты видеоролики по вопросам электро-, теплобезопасности и безопасности при пользовании газом в быту", - добавили в Минтруда. И обязательно по результатам расследования каждого несчастного случая будут проводиться семинары-совещания в тех организациях, где случилось ЧП.

В организациях Минэнерго, филиалах и на участках установят систему контроля, учета рабочего времени и трезвости (с предсменным медосмотром и освидетельствованием), наладят систему накопительного учета нарушений требований по охране труда и пожарной безопасности. Параллельно планируется сокращать рабочие места с вредными и опасными условиями труда. Больше внимания будет уделено безопасности производственных помещений и участков. Ответственных работников будут направлять на повышение квалификации и переподготовку по охране труда.-0-