Минтруда: 38% организаций страны применяли дистанционную работу уже в первый год ее введения

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уже в первый год введения дистанционной работы ее применяло 38% организаций Беларуси. Об этом сообщила сегодня журналистам консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Светлана Белаш, передает корреспондент БЕЛТА.

"Социальная политика является драйвером благополучного развития общества. И семьи с детьми в центре такой политики", - отметила Светлана Белаш. Перепись 2019 года показала, что в нашей стране проживало 1 млн 143 тыс. семей с несовершеннолетними детьми. И их поддержка организована в различных сферах жизнедеятельности, в том числе и трудовой.

Особые гарантии в трудовом законодательстве - у женщин в период беременности, родов и воспитания детей в возрасте до 3 лет. Дополнительные гарантии касаются отцов, отчимов, опекунов, других членов семей.

Например, запрещается отказывать в приеме на работу или снижать зарплату женщинам по причине их беременности или воспитания детей в возрасте до 3 лет. Это правило распространяется и на одиноких родителей с детьми в возрасте до 14 лет, детьми-инвалидами. Есть и гарантии для родителей, которые находятся в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и т.д. Может быть снижена нагрузка на работе с сохранением средней зарплаты для беременных и кормящих мам - по медицинским показаниям. И еще целый ряд других гарантий.

"Введение дистанционной работы в 2020 году значительно расширило возможности совмещения работы и родительства, а также сохранения здоровья работников в период пандемии. Исследования показывают, что уже в первый год введения дистанционной работы ее применяли 38% организаций страны. Совокупно дистанционной работой было охвачено около 6% работников. Расширение практики применения дистанционной работы в адрес работников с семейными обязанностями является очередным важным шагом в политике, дружественной родителям", - отметила Елена Белаш.

Еще одним новым форматом занятости является режим гибкого рабочего времени: возможность устанавливать плавающий график со смещением начала и окончания рабочего дня - с согласия нанимателя. Установлена и возможность дополнительного выходного дня для работников с детьми, использования социального отпуска (причем декретный отпуск тоже гибкий - можно выходить на работу и возвращаться в отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3 лет).

В государственной политике учитываются новые семейные установки современных белорусов, более поздний возраст вступления в брак и рождения детей. Нужно создавать условия для успешного совмещения карьеры и родительства, чтобы оно было осознанным и желанным.

Именно поэтому одним из значимых направлений в сфере улучшения демографической ситуации в Беларуси является реализация концепции "Компания, дружественная родителям". Речь о практиках, не дискриминирующих родителей на рабочем месте, помощи компаниям (частным и государственным/отдельному работодателю) оставаться устойчивыми и эффективными за счет сохранения талантов и развития у сотрудников-родителей дополнительных лидерских и менеджерских навыков. А также о подходах, которые способствуют развитию гендерного равенства в семье, на работе и в конечном итоге в обществе.-0-