Минтруда: Беларусь меняет подходы в вопросах инвалидности от помощи к интеграции

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в своей государственной политике меняет отношение к вопросам инвалидности с целью максимальной интеграции этой категории граждан в жизнь общества на условиях равноправия. Подробно о системном подходе по имплементации положений Конвенции о правах инвалидов в законодательство Беларуси рассказала начальник управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Виктория Гречиха на общественных консультациях по проекту первого доклада о мерах, принятых республикой по реализации положений конвенции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проблема защиты прав инвалидов рассматривается в Беларуси в отношении 568 тыс. граждан, более 31 тыс. из них - дети до 18 лет. На сегодняшний день положение и права этой категории регулирует целый комплекс нормативно-правовых актов", - сказала Виктория Гречиха. Она перечислила весь комплекс проводимой работы, начиная от общих прав, закрепленных конституционально, и реализации государственных программ и заканчивая интегрированным обучением и воспитанием, содействием в трудоустройстве, системой социального обслуживания. "Вместе с тем, несмотря на определенные позитивные изменения и существующую правовую основу имеются проблемы в обеспечении прав инвалидов. Национальное законодательство в большей степени ориентировано на социальную защиту и реабилитацию инвалидов и исходит в основном из подходов, рассматривающих инвалидов как уязвимую категорию населения. Конвенция меняет представление об инвалидности как о медицинской проблеме и сосредоточивается на вопросах максимально полной интеграции инвалидов в жизнь общества", - подчеркнула начальник управления.

Для полного воплощения положений конвенции в Беларуси планируется реализовать ряд мероприятий. Они направлены на совершенствование национального законодательства, включая правовое регулирование в нем понятий, используемых в конвенции, а также на развитие условий для участия инвалидов во всех сферах жизнедеятельности, формирования, развития и реализации ими своего потенциала. Расширяются меры по просвещению общества в вопросах прав и свобод инвалидов, по созданию благоприятной социальной среды для них.

Инструментом, обеспечивающим интеграцию и выработку скоординированных действий по реализации конвенции, стал Национальный план действий. "Реализация его мероприятий позволит усовершенствовать систему медико-социальной экспертизы, предоставления услуг в сфере реабилитации инвалидов; принять меры по обеспечению доступа инвалидам наравне с другими гражданами к труду, физическому окружению, в том числе к транспорту, информации и связи, оборудованию объектов и адаптации услуг с учетом потребностей инвалидов", - отметила Виктория Гречиха.

Она также обратила внимание на размещенный на Национальном правовом интернет-портале проект закона "Об изменении законов по вопросам социальной защиты инвалидов", который объединяет два других документа - "О социальной защите инвалидов" и "О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов", но с дополнениями, и призвала к активному обсуждению этого проекта.

Министерство труда и социальной защиты совместно с Министерством иностранных дел и в сотрудничестве с представительством ООН в Беларуси проводит общественные консультации по проекту первого доклада о мерах, принятых государством по реализации положений Конвенции о правах инвалидов. Консультации проводятся в контексте подготовки и направления в декабре 2018 года в Комитет ООН по правам инвалидов первого доклада. В мероприятии участвуют представители органов государственного управления, судебной власти, международных организаций и общественных объединений.

Беларусь в 2015 году подписала, а в 2016 году ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. Каждое государство - участник конвенции представляет Комитету Организации Объединенных Наций по правам инвалидов доклад о мерах, принятых для осуществления им своих обязательств, и о достигнутом прогрессе в течение двух лет после вступления Конвенции в силу (в дальнейшем - каждые четыре года).-0-