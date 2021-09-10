Минтруда: безработных в Беларуси стало почти на четверть меньше, чем годом ранее

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 1 сентября текущего года на учете в качестве безработных в Беларуси состояли 7,6 тыс. человек, что на 23,9% меньше, чем на ту же дату год назад, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"Уровень зарегистрированной безработицы на 1 сентября составил 0,2% и по сравнению с 1 сентября 2020 года не изменился", - добавили в ведомстве. При этом данный показатель в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях составил 0,3%, в Минске, Гомельской и Минской областях - 0,1%. В численном выражении больше всего официально безработных зарегистрировано в Брестской области - 1,5 тыс. человек. Меньше всего в Минске - 700 человек.

Вакансий для безработных более чем достаточно. На 1 сентября заявлены сведения о 93,4 тыс. свободных рабочих мест, что на 20,5% больше, чем год назад. Спрос по рабочим профессиям преобладает - 66,4% от общего числа вакансий. Наибольший выбор предложений закономерно - в столице, где наниматели предоставили сведения о 22,7 тыс. вакансий. Таким образом, на 1 безработного в Минске приходится более 30 вакансий, в Минской области - 20 вакансий, Гомельской - 14, Гродненской - 11, Могилевской и Брестской - по 8 вакансий, в Витебской области - 7 вакансий.

В январе-августе за содействием в трудоустройстве обратились 100,4 тыс. человек, из которых 41,5 тыс. человек поставлены на учет в качестве безработных. По госпрограмме "Рынок труда и содействие занятости" на 2021-2025 годы трудоустроены на постоянную работу 79,1 тыс. человек; 2,6 тыс. граждан направлены на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда; 19 тыс. человек участвовали в оплачиваемых общественных работах; 76 семей безработных переселено на новое место жительства и работы.-0-