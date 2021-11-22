Минтруда: четверть зарегистрированных в январе-октябре безработных имели допгарантии занятости

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22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе - октябре в службу занятости обратились и были зарегистрированы в качестве безработных 12 649 граждан, имеющих дополнительные гарантии занятости, или 24,9% от общего числа зарегистрированных безработных. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Дополнительные гарантии имеют особо нуждающиеся в социальной защите и неспособные на равных условиях конкурировать на рынке труда: дети-сироты; оставшиеся без попечения родителей; родители в многодетных и неполных семьях, а также воспитывающие детей-инвалидов; инвалиды; освобожденные из мест лишения свободы; впервые ищущие работу в возрасте до 21 года; лица предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях); иные граждане, если это определено законами и актами Президента. Для такой категории людей устанавливается бронь для приема на работу, предоставляются услуги по профессиональной ориентации, организуется обучение по востребованным на рынке труда профессиям. Инвалидам предлагается адаптация к трудовой деятельности. "За 10 месяцев этого года в службу занятости обратились и были зарегистрированы в качестве безработных 12 649 граждан, имеющих дополнительные гарантии занятости. Оказано содействие в трудоустройстве на постоянную работу 8489 гражданам", - отметили в Министерстве труда и социальной защиты. Большая часть получивших содействие в трудоустройстве - родители в многодетных и неполных семьях (2858 безработных). Постоянную работу также нашли 1606 инвалидам; 1,3 тыс. освобожденным из мест лишения свободы; 983 лицам предпенсионного возраста; 950 военнослужащим, уволенным с военной службы; 599 молодым людям до 21 года, впервые ищущим работу; 82 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 58 ветеранам боевых действий и др.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!