Минтруда: элементами доступной среды обустроено 70% объектов социальной инфраструктуры

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трудоустройство, социальная абилитация и реабилитация, развитие доступной среды - на заседании итоговой коллегии Министерства труда и социальной защиты подвели итоги работы в отношении инвалидов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ратифицировав Конвенцию о правах инвалидов, Беларусь приняла на себя обязательства по созданию для людей с инвалидностью инклюзивной среды. Основные составляющие - трудоустройство, социальная абилитация и реабилитация, развитие доступной среды. Один из важнейших вопросов - трудоустройство людей с инвалидностью", - рассказали в ведомстве.

Численность инвалидов, которые по медицинским показаниям могут трудиться, сегодня составляет почти 118 тыс. человек. Из них работающих 65 тыс. человек. В 2021 году служба занятости трудоустроила или направила на обучение 2 тыс. инвалидов, профинансированы и компенсированы нанимателям затраты на создание и сохранение 73 рабочих мест для трудоустройства инвалидов, на адаптацию к трудовой деятельности с компенсацией затрат нанимателям по оплате труда направлено 484 инвалида.

Для решения вопроса трудоустройства служба занятости предлагает инвалидам индивидуальное сопровождение к нанимателю. При согласии на сопровождение вероятность трудоустройства составляет более 90%. Так, при совместном посещении нанимателей из 260 инвалидов трудоустроены 243.

В прошлом году более 60 тыс. граждан обеспечены техническими средствами социальной реабилитации на сумму Br34 млн. Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр освоил производство 10 новых серийных изделий.

С января 2022 года многодетным семьям, в составе которых есть инвалиды, предоставлено право приобретать товары для социальной реабилитации за счет средств семейного капитала. Перечень таких товаров установлен указом главы государства "Об использовании семейного капитала".

В Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов социальную, медицинскую реабилитацию и адаптацию прошли 890 детей-инвалидов, в том числе впервые 171 ребенок. Почти у 98% детей отмечено улучшение состояния здоровья, у 7% снята инвалидность. Всего на учете в центре состоит 2696 детей-инвалидов.

"Создание доступных объектов - общая и важная задача для республиканских и местных органов управления. Элементами доступной среды обустроено 70% объектов социальной инфраструктуры. Это объекты здравоохранения, образования, связи, культуры, физкультуры и спорта, магазины, вокзалы", - подчеркнули в Минтруда.

По итогам 2021 года полностью доступными стали 18,8%, или более 24 тыс. объектов. Задача этого года - увеличить их долю до 20,2%, или около 26 тыс. объектов.

"Вектор дальнейшей работы направлен на создание объектов, полностью доступных для всех граждан, не только с инвалидностью. Это и пожилые люди, беременные женщины, люди после травм. В 2022 году планируется дальнейшее повышение доступности для инвалидов социальной инфраструктуры, в том числе путем создания автоматизированной информационной системы по учету доступности объектов", - обратили внимание в ведомстве.

Подготовлен проект указа Президента "Об автоматизированной информационной системе по учету доступности объектов". Его цель - создание до 1 июля 2025 года АИС по учету объектов, доступных для инвалидов и физически ослабленных лиц, и размещение сведений о них на публичной кадастровой карте в интернете.-0-