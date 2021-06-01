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01 июня 2021, 14:37

Минтруда: Гарантии на благополучное детство - от финансовой поддержки до услуг семьям

Догонялки на поляне одуванчиков, прыжки по лужам, разбитые коленки, первые метры на велосипеде, мамины руки, папины плечи, бабушкины блинчики... Если, вырастая, человек в основном вспоминает подобные картинки из своих первых лет жизни - значит, у него было счастливое детство. Потому что для ребенка, его нормального развития важнее всего - любящая семья и комфортные бытовые условия. Именно поэтому государственная поддержка семьи начинается с рождения ребенка. На социальную защиту семьи работают системы здравоохранения, образования и социального обслуживания. Об основных составляющих такой защиты корреспондент БЕЛТА поговорила с начальником управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Мариной Артеменко.

О системе государственных пособий

"Система государственных пособий выстроена таким образом, чтобы все дети раннего возраста получали равную поддержку для своего развития. Единовременное пособие в связи с рождением ребенка и пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается всем семьям - независимо от доходов родителей, их занятости, уплаты страховых взносов", - подчеркнула Марина Артеменко.

Материальная помощь государства в период рождения и воспитания детей в возрасте до 3 лет - самая внушительная: 60% финансирования всей системы пособий приходится на пособия до 3 лет. А размер самого пособия составляет 35-40% среднемесячной заработной платы работников в стране в зависимости от очередности рождения ребенка (на ребенка-инвалида - 45% СЗП). Такое пособие получают почти 260 тыс. детей до 3 лет.

На сегодняшний день ежемесячная сумма выплаты при уходе за первым ребенком в возрасте до 3 лет - Br472,92, пособие по уходу за вторым и последующими детьми - Br540,48, за ребенком-инвалидом - Br608,04.

Кроме того, если в семье, где есть ребенок до 3 лет, воспитываются еще старшие дети (от 3 до 18 лет), выплачивается дополнительное пособие - 50% бюджета прожиточного минимума (Br136,64), которое также назначается независимо от доходов семьи и занятости родителей.

"Таким образом при воспитании двоих и более детей, один из которых до 3 лет, семья получает в виде пособий почти Br680 ежемесячно", - суммировала представитель Минтруда и соцзащиты.

Значительны и размеры пособия в связи с рождением ребенка - они выше, чем в странах ЕАЭС. Выплаты позволяют компенсировать первоначальные расходы на приобретение предметов первой необходимости для ребенка. При рождении первенца семья получает 10 бюджетов прожиточного минимума (БПМ), с 1 мая эта сумма составляет Br2732,7. При рождении второго и последующих детей - 14 БПМ, или Br3825,78.

Для поддержки наиболее социально уязвимых семей, к примеру, воспитывающих ребенка-инвалида, предусмотрен ряд иных пособий: пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, пособие по уходу за ребенком-инвалидом.

В результате суммарно семья, воспитывающая ребенка-инвалида до 3 лет, с учетом социальной пенсии по инвалидности ежемесячно получает от Br1100 до Br1200 в зависимости от степени утраты здоровья ребенка, а если есть другие дети в семье старше 3 лет - от Br1370 до Br1450.

Сегодня около 450 тыс. детей, или почти четверть всех несовершеннолетних белорусов, обеспечены выплатами по системе государственных пособий. В 2020 году расходы бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на выплату пособий семьям составили Br2,4 млрд, или 1,6% ВВП.

Адресная поддержка

"С рождением каждого последующего ребенка нагрузка на бюджет семьи возрастает. Поэтому многодетным семьям государственная поддержка оказывается не только в виде пособий, но и по основным направлениям их жизнедеятельности. Это прежде всего существенная финансовая поддержка государства при строительстве жилья (в виде льготных кредитов и субсидий на погашение кредитов и процентов за пользование ими). Кроме того, это бесплатное питание в школе, снижение на 50% оплаты за учебники, платы за питание детей в дошкольных учреждениях, освобождение от уплаты земельного налога и налога на недвижимость, предоставление свободного от работы дня в неделю с оплатой в размере среднедневного заработка", - перечислила Марина Артеменко.

Существенной мерой, конечно, является семейный капитал. Более 98 тыс. многодетных семей сегодня имеют депозитные счета по этой программе, на которые зачислено свыше Br2,5 млрд. Средства семейного капитала можно направить на самые важные потребности: улучшение жилищных условий, получение образования, платные медицинские услуги. Важным в семейном капитале является и то, что его можно расходовать (в том числе по частям) на одного или нескольких членов семьи и по разным направлениям, т.е. максимально учитываются интересы всех членов семьи.

На поддержку семей с низким уровнем дохода ориентирована система адресной социальной помощи. Это ежемесячные и единовременные социальные пособия, обеспечение продуктами питания детей в возрасте до 2 лет.

Как раз для повышения уровня обеспеченности многодетных семей с 1 сентября прошлого года для них увеличены период предоставления ежемесячного социального пособия (с 6 до 12 месяцев включительно) и критерий нуждаемости (с 100 до 115% БПМ в среднем на душу населения).

В повышенном размере ежемесячное социальное пособие за сентябрь 2020 года - апрель 2021-го уже получили 8,4 тыс. многодетных семей на общую сумму Br27,5 млн. Средний размер пособия на каждого члена семьи в месяц составил Br84,3. На период более 6 месяцев ежемесячное социальное пособие предоставлено 6,5 тыс. семей.

Благодаря введению данной нормы численность многодетных семей, получивших ежемесячное социальное пособие, в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилась на 25%, а сумма пособия - в 2 раза.

Особая поддержка оказывается семьям, у которых рождаются двойни, тройни. Единовременные пособия для семей с двойней суммарно составляют почти Br8 тыс., с тройней - более Br12 тыс. (с учетом единовременной выплаты по 2 БПМ на каждого ребенка из средств местных бюджетов).

"Все эти меры позволяют семьям решать насущные вопросы своего жизнеобеспечения, - подытожила Марина Артеменко. - Но важна не только экономическая поддержка семей с детьми. Она дополняется мерами, которые направлены на улучшение среды, окружающей семью: возможность сочетать семейные и профессиональные обязанности, доступность услуг по уходу за детьми, обеспечение равенства обоих родителей в процессе воспитания детей и др.".

Социальное обслуживание семей

Существенная роль в создании комфортных для семей с детьми условий отводится развитию системы их социального обслуживания. Ее основа - 146 территориальных центров социального обслуживания населения, которые помогают гражданам и семьям в трудной жизненной ситуации. Марина Артеменко уточнила, что трудная жизненная ситуация может быть связана с рождением ребенка с инвалидностью, отсутствием работы, семейным неблагополучием и др.

В ТЦСОНах созданы банки данных различных категорий семей, в которых содержится информация о более чем 250 тыс. семей с детьми, получающих различные социальные услуги. Программы социального обслуживания для семей с детьми разнообразны.

Например, это бесплатные услуги няни по уходу за детьми в возрасте до 3 лет при рождении двойни, тройни, воспитании в семье ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, а также семьям, в которых оба родителя либо родитель в неполной семье имеют инвалидность 1 или 2 группы и воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 6 лет.

Услуга няни предоставляется до 20 часов в неделю, а семьям с тройней - на полный рабочий день, т.е. 40 часов в неделю. В I квартале текущего года услугой няни воспользовались 1772 семьи.

Также на базе учреждений социального обслуживания предоставляется возможность социальной передышки для семей, воспитывающих ребенка-инвалида. Это очень важно для родителей или опекунов, которые несут постоянную физическую и моральную нагрузку, - так они, наконец, могут спокойно решить бытовые вопросы или просто отдохнуть.

При этом ребенок в учреждении получает как уход, так и медико-социальную реабилитацию. Родители оплачивают только питание, пребывание ребенка бесплатное. И за семьей сохраняется право на получение социальной пенсии и всех полагающихся пособий. С учетом запросов семей с начала этого года период предоставления услуги увеличен с 28 до 56 дней в календарном году.

Для комплексного решения проблем семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации, предоставляется услуга социального патроната. На базе кризисных комнат (всего их по стране 138) доступна услуга временного приюта - для тех, кто испытывает ситуацию насилия в семье либо пострадал от стихийных бедствий, а также для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В I квартале этого года 1240 семей, воспитывающих детей, получили услуги социального патроната, а услугу временного приюта - 163 человека.

"Есть и специализированные центры социального обслуживания семьи и детей - это два городских центра в Минске и Гомеле. По существу они являются ресурсными центрами по работе с семьями, которые развивают и внедряют новые методики социальной работы. Они более специализированы на запросах семей с детьми, формировании детско-родительских отношений, оказании групповой и индивидуальной психологической помощи. Они также выступают площадками для инициатив общественных объединений", - рассказала Марина Артеменко.

К примеру, в Минском городском центре успешно работают такие проекты, как школа будущей мамы "В ожидании чуда", онлайн-университет "Успешное родительство", коммуникативная группа для подростков "Перекресток", функционирует круглосуточная кризисная телефонная линия по проблемам семьи и детей.

Формы социальной работы с семьей направлены на укрепление потенциала самой семьи и ее поддержку в решении различных жизненных ситуаций. Они востребованы и будут развиваться с учетом потребностей семей с детьми.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-

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